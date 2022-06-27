السفير الأفغاني لدى البلاد يشيد بجهود الهلال الأحمر الكويتي في مساعدة الشعوب المنكوبة

السفير الأفغاني لدى البلاد يشيد بجهود الهلال الأحمر الكويتي في مساعدة الشعوب المنكوبة

أشاد سفير جمهورية أفغانستان لدى البلاد سيد جاويد هاشمي بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي وما قدمته على مدار السنوات الماضية وما زالت تقدمه من مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة للشعب الأفغاني.

جاء ذلك في تصريح أدلى به هاشمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عقب لقائه نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس.

ونوه هاشمي بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للشعب الافغاني مشيرا الى الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق افغانستان وأودى بحياة أكثر من ألف شخص وهدم الكثير من المنازل ما زاد العبء الواقع على الدولة.

وبين أن الاجتماع ناقش تقديم مساعدات متنوعة للشعب الافغاني الذي يعاني نقصا شديدا وحادا في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأخرى جراء الزلزال الاخير.

من جانبها أكدت البرجس في تصريح مماثل ل(كونا) تعاطف الكويت وشعبها مع الشعب الافغاني مشددة على استمرار الجمعية في القيام بدورها وواجبها الانساني في إغاثة المنكوبين فيها والمشاركة بكل جهد دولي لتخفيف معاناة الشعب الافغاني جراء الزلزال الاخير.

وقالت البرجس إن ما تقدمه الكويت عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي من دعم انساني متواصل للشعب الافغاني يجسد مفهوم الانسانية في اغاثة الشعوب المنكوبة.

وأضافت أن الجمعية مستمرة في القيام بدورها وواجبها الإنساني في إغاثة الشعوب المنكوبة والمشاركة في كل جهد دولي لتخفيف معاناة تلك الشعوب لاسيما في افغانستان.