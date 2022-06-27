بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 2.77 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 2.77 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 77ر2 نقطة ليبلغ مستوى 75ر7331 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 04ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر244 مليون سهم عبر 10527 صفقة نقدية بقيمة 43 مليون دينار (نحو 129 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 61ر7 نقطة ليبلغ مستوى 77ر5686 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة عبر تداول 6ر178 مليون سهم من خلال 5533 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 9ر6 نقطة ليبلغ مستوى 63ر8131 بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة عبر تداول 1ر66 مليون سهم في 4994 صفقة بقيمة 30 مليون دينار (نحو 90 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر15 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5922 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 27ر0 في المئة عبر تداول 8ر84 مليون سهم من خلال 3512 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار (نحو 2ر31 مليون دولار).

وكانت شركات (الإعادة) و(امتيازات) و(ميدان) و(المنار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (جياد) و(م الأعمال) و(معادن) و(منشآت) الأكثر انخفاضا.