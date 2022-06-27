بنك الكويت المركزي

الشركة الكويتية للاستثمار تتقدم بطلب للمركزي لتأسيس بنك رقمي مع تحالف مجموعة من المستثمرين

27 يونيو، 2022
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قالت الشركة الكويتية للاستثمار إن مجلس الإدارة وافق على التقدم بطلب لبنك الكويت المركزي لتأسيس بنك رقمي مع تحالف مجموعة من المستثمرين.

وقالت الشركة في افصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني اليوم الاثنين إنه لا يوجد أثر مالي على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي جراء الإفصاح عن هذه المعلومة.

وأسست الشركة عام 1961 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 12ر55 مليون دينار (نحو 3ر165 مليون دولار) وتعمل في استثمار وتنمية ادخارات مساهميها وعملائها والقروض التي تعقدها بتوظيفها في الأوراق المالية والحقوق والامتيازات والموجودات.

المصدر
كونا
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27 يونيو، 2022
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