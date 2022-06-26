العلم الأردني

الأردن: قاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد أطلق النار على نفسه عند محاصرته

26 يونيو، 2022
0 65 أقل من دقيقة

أعلنت السلطات الأردنية أن قاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد، أطلق النار على نفسه عندما حاصرته أجهزة الأمن.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان، إنه تم “تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه”.

الخميس الماضي، أطلق مجهول النار على طالبة أمام مقر جامعتها (جامعة العلوم التطبيقية)، صباح الخميس. وحينها أصدر النائب العام تعميمًا في وقت لاحق بعدم النشر بالقضية للحفاظ على سير التحقيق فيها.

وأثارت الحادثة حالة من الصدمة في الأردن، لا سيما أنها تأتي بعد واقعة مقتل فتاة مصرية أمام جامعة المنصورة قتلها شخص بسكين.

المصدر
سي ان ان
الوسوم
26 يونيو، 2022
0 65 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ولي عهد السعودية يبحث مع رئيس الوزراء العراقي دعم “الاستقرار” في المنطقة

26 يونيو، 2022

الرئيس المصري وأمير قطر يؤكدان ضرورة تكاتف وتضافر الجهود للتعامل مع ازمات المنطقة

25 يونيو، 2022

أمير قطر في مصر لأول مرة بعد سنوات من القطيعة

24 يونيو، 2022

الداخلية التونسية تعلن كشف مخطط يستهدف الرئيس قيس سعيّد

24 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى