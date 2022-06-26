وزير الصحة يفتتح مركز فحص العمالة الجديد في أرض المعارض في مشرف بطاقة استيعابية تصل لغاية 1000 حالة يوميا

وزير الصحة يفتتح مركز فحص العمالة الجديد في أرض المعارض في مشرف بطاقة استيعابية تصل لغاية 1000 حالة يوميا

تيسيرا وتسهيلا على المواطنين والمراجعين الكرام، دشن وزير الصحة أ. د. خالد السعيد العمل في مركز فحص العمالة الخامس في أرض المعارض في منطقة مشرف، بطاقة استيعابية تصل لغاية 1000 حالة يوميا.

وقام الوزير أ. د. خالد السعيد بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل بعد الافتتاح التشغيلي في المركز، والآليات التنظيمية المتبعة منذ بداية وصول المراجع وصولا إلى إنجاز معاملته.

من الافتتاح

وأكد أ. د. خالد السعيد أن افتتاح المركز الجديد يأتي تواصلا لجهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لتخفيف الضغط على المراكز الأخرى، في ظل تزايد الاقبال على فحص العمالة خلال هذه الفترة.

من الافتتاح

من جهته أشار مدير إدارة الصحة العامة د. محمد السعيدان إلى أن المركز يحتوي على نحو 10 نقاط لتسجيل المراجعين، واستراحة مكيفة للانتظار بسعة 500 شخص، كما يضم 4 غرف للأشعة و20 عيادة لفحص الدم.

من الافتتاح

وأوضح د. السعيدان بأنه يقوم على تقديم الخدمة في المركز طاقم يبلغ نحو 160 شخص ما بين طبيب وهيئة تمريضية وفني اشعة واداريين، حيث يعمل المركز نحو 12 ساعة، و على فترتين “صباحية ومسائية “.

من الافتتاح