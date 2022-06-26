سفير الكويت لدى السعودية يسلم رسالتين من سمو الأمير وسمو ولي العهد إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

سفير الكويت لدى السعودية يسلم رسالتين من سمو الأمير وسمو ولي العهد إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

سلم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح اليوم الأحد رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ورسالة أخرى من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- إلى وكيل وزارة الخارجية للجمهورية اليمنية السفير أوسان العود موجهتين إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي.

وبينت سفارة دولة الكويت لدى السعودية في بيان أن الرسالتين تضمنتا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.