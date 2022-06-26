من التكريم

وزير الداخلية يكرم كوكبة من المتميزين في قطاع المرور والعمليات

26 يونيو، 2022
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كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، اليوم الأحد، كوكبة من المتميزين في قطاع المرور والعمليات (منتسبي إدارة الشؤون الفنيةوإدارة شؤون التعليم وإدارة شؤون التخطيط وبحوث المرور)، بحضـور الوكيل المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعـدد مـن القيادات الأمنية لتميزهـم فـي أداء الواجبات المنوطة وقيامهـم بأعمـال اضافيـة، بالإضافـة الـى الاعمال الموكلة إليهم.

وأعرب النواف عـن شكره وتقديره لقيادات قطاع المرور والعمليات وللمكرميـن لـمـا بذلـوه مـن جهد كبير وتواجدهـم بجانب إخوانهـم فـي الحملات الميدانية بجانب أعمالهم المنوطة بهـم ساهم فـي ضبط الخارجيـن على القانـون والمخالفين لقواعـد وقانـون المـرور، مشيراً إلى ان المؤسسة الأمنية تزخر بالعناصر المتميزة التي لا تألـو جـهـدا فـي الحفاظ على وطنها.

ووجـه إخوانـه قـطـاع المرور والعمليـات إلـى الحـرص والانتباه أثناء تأدية عملهـم علـى الطرق، مشددا على تطبيق القانون على الجميع بـكـل حـزم والتصدي للمخالفين والمستهترين للحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق.

المصدر
وزارة الداخلية
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26 يونيو، 2022
0 66 دقيقة واحدة

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