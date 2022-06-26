سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM السيد فهد إبراهيم العثمان وذلك بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول في دولة الكويت بحسب تصنيف QS الدولي وللسنة الثانية على التوالي.

هذا وقد هنأه سموه حفظه الله على هذا الإنجاز الأكاديمي المميز متمنيا لهم دوام التوفيق وللجامعات الكويتية التقدم والنجاح في تأهيل شباب وشابات الكويت في خدمة وطنهم العزيز.