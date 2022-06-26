إدارة الأرصاد الجوية بالادارة العامة للطيران المدني

الأرصاد الجوية: طقس البلاد يتحسن تدريجيا مساء اليوم والغبار العالق يستمر حتى فجر غد

26 يونيو، 2022
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يبدأ التحسن التدريجي في طقس البلاد اعتبارا من مساء اليوم الأحد وأن يستمر الغبار العالق حتى فجر يوم غد الاثنين.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تأثرت منذ صباح اليوم بغبار محمول من جهة الشمال الغربي بسبب مرور جبهة هوائية ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على معظم مناطق الكويت.

ودعا القراوي الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة www.met.gov.kw وتطبيقها الرسمي الخاص بالهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.

المصدر
كونا
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26 يونيو، 2022
0 27 أقل من دقيقة

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