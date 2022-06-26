بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 88.79 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 79ر88 نقطة ليبلغ مستوى 98ر7328 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر10 في المئة.

وتم تداول 2ر238 مليون سهم عبر 12171 صفقة نقدية بقيمة 7ر54 مليون دينار (نحو 196 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر47 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5694 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 85ر0 في المئة عبر تداول 9ر148 مليون سهم من خلال 6364 صفقة نقدية بقيمة 16 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر106 نقطة ليبلغ مستوى 65ر8120 بنسبة ارتفاع بلغت 33ر1 في المئة عبر تداول 2ر89 مليون سهم في 5807 صفقات بقيمة 6ر38 مليون دينار (نحو 139 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 78ر67 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5938 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر1 في المئة عبر تداول 8ر120 مليون سهم من خلال 4673 صفقة نقدية بقيمة 14 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار).

وكانت شركات (كفيك) و(الصفاة) و(امتيازات) و(فنادق) و(أسمنت أبيض) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(جي إف إتش) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (جياد) و(المنار) و(السورية) و(تحصيلات) و(تنظيف) الأكثر انخفاضا.