صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين بوفاة الأميرة موضي بنت مساعد آل سعود

26 يونيو، 2022
0 32 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
26 يونيو، 2022
0 32 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سفير الكويت لدى السعودية يسلم رسالتين من سمو الأمير وسمو ولي العهد إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

26 يونيو، 2022

وزير الخارجية يهنئ المرأة الدبلوماسية الكويتية لاقرار الأمم المتحدة يوم ال24 من يونيو يوما عالميا للمرأة الدبلوماسية

26 يونيو، 2022

وزير الداخلية يكرم كوكبة من المتميزين في قطاع المرور والعمليات

26 يونيو، 2022

سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

26 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى