مدير جامعة الكويت يستقبل وفدا من منظمة الأمم المتحدة

مدير جامعة الكويت يستقبل وفدا من منظمة الأمم المتحدة

استقبل مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي وفدا من منظمة الأمم المتحدة شمل كلاًّ من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ، ومسؤولة تنسيق وتطوير برامج الاتصال والتوعية في مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت أسماء أيت السي، وذلك بحضور عميد شئون الطلبة بالوكالة الدكتور سلمان نشمي العنزي.

وجاءت هذه الزيارة بهدف تعزيز أوجه التعاون فيما بين الجهتين ومد جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي والدولي.

وناقش اللقاء أوجه التعاون المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والثقافية المختلفة.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز قيمة العمل التطوعي وتفعيله وذلك عبر الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة، وأيضا تم خلال اللقاء الإشارة إلى اهتمام جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة بذوي الإعاقة، وتوفير البيئة الملائمة لهم وتسهيل الخدمات لفئة ذوي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن عمادة شئون الطلبة ستنظم المؤتمر السنوي الأول لذوي الإعاقة تحت رعاية مدير جامعة الكويت، بعنوان : سُبل دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع .

وسيكون موعد المؤتمر في يوم المعاق العالمي الذي سيصادف 3 ديسمبر القادم.