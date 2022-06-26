وزارة الداخلية تدعو الجميع إلى توخي الحيطة بسبب موجة الغبار وانخفاض الرؤية

دعت وزارة الداخلية الكويتية الجميع اليوم الأحد إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تقلبات الطقس وموجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليا وأدت إلى انخفاض الرؤية في بعض الطرق.

وحثت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع على عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ (112) لتقديم المساعدة الأمنية أو المرورية.

ودعت مرتادي البحر إلى إبلاغ خفر السواحل على الرقم (1880888) قبل نزول البحر والاتصال عند التعرض لأي ظرف طارئ أثناء التواجد في البحر أو عند الحاجة لتقديم المساعدة.