وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تدعو الجميع إلى توخي الحيطة بسبب موجة الغبار وانخفاض الرؤية

26 يونيو، 2022
0 55 أقل من دقيقة

دعت وزارة الداخلية الكويتية الجميع اليوم الأحد إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تقلبات الطقس وموجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليا وأدت إلى انخفاض الرؤية في بعض الطرق.

وحثت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع على عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ (112) لتقديم المساعدة الأمنية أو المرورية.

ودعت مرتادي البحر إلى إبلاغ خفر السواحل على الرقم (1880888) قبل نزول البحر والاتصال عند التعرض لأي ظرف طارئ أثناء التواجد في البحر أو عند الحاجة لتقديم المساعدة.

المصدر
كونا
الوسوم
26 يونيو، 2022
0 55 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سفير الكويت لدى السعودية يسلم رسالتين من سمو الأمير وسمو ولي العهد إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

26 يونيو، 2022

وزير الخارجية يهنئ المرأة الدبلوماسية الكويتية لاقرار الأمم المتحدة يوم ال24 من يونيو يوما عالميا للمرأة الدبلوماسية

26 يونيو، 2022

وزير الداخلية يكرم كوكبة من المتميزين في قطاع المرور والعمليات

26 يونيو، 2022

سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

26 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى