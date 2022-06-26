لندن وواشنطن وأوتاوا وطوكيو تمنع استيراد الذهب من روسيا

ستحظر بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، على ما أعلنت الحكومة البريطانية الأحد في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يلتقي بقادة الدول الصناعية الكبرى في ألمانيا لمدة ثلاثة أيام إن “هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتين الحربية”.

وأضاف في بيان أن “بوتين يبدد موارده المتضائلة على هذه الحرب الهمجية وغير المجدية. إنه يغذي غروره على حساب الشعبين الأوكراني والروسي”. وأكد أنه “يجب أن نجفف منابع تمويل نظام بوتين. هذا ما نفعله مع حلفائنا”.

وبلغت صادرات روسيا احد اكبر منتجي المعدن الاصفر في العالم، حوالى 15 مليار يورو في 2021 ، بحسب داونينغ ستريت.

أكدت الحكومة البريطانية أن استبعاد الذهب من أسواق لندن، المركز المالي المهم لتجارة المواد الأولية، سيكون له “وقع كبير على قدرة بوتين على جمع الأموال”.

وأضافت أن هذا سيضر خاصة بالنخب الروسية التي من الممكن أن تشتري الذهب “في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية”.

إلا أن هذه الإجراءات لا تتعلق سوى بالذهب المستخرج حديثًا في روسيا وليس الذهب الذي تم الحصول عليه قبل فرض الحظر.

وفرضت المملكة المتحدة أشد العقوبات الغربية صرامة على روسيا منذ أن بدأت غزو أوكرانيا قبل أربعة أشهر، مستهدفة القطاع المالي والنفط وعشرات من أثرياء السلطة الروس، ما يمثل أكثر من مئة كيان وألف شخص.

يجتمع قادة مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) اعتبارًا من الأحد في جنوب ألمانيا في قمة تستمر ثلاثة أيام، يليها اجتماع لدول حلف الشمال الأطلسي في مدريد.