اتحاد العقاريين الكويتي

اتحاد العقاريين يقدم اقتراح انشاء الهيئة العامة للعقار والأراضي

26 يونيو، 2022
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عقدت بالايام القليلة السابقة الحلقة النقاشية للمختصين في المجال العقاري بدولة الكويت، بناء على تنظيم مجلس ادارة اتحاد العقاريين . بشأن اقتراح انشاء (الهيئة العامة للعقار و الأراضي) حيث تم خلال الحلقة النقاشية استعراض أهم المعضلات و صعوبات هذا القطاع و مدى الخطوره في تفاقمها و تأثيرها على اقتصاد البلد .

ومن ابرز ما ناقشه الاجتماع : القضية الاسكانية ، و مكافحة احتكار الأراضي الفضاء و ضروره تحريرها ، و أيضا عدم وجود أي أسس لتحديد المقابل المادي للأنشطة العقارية ، كما تم الإشاره على شح و قلة الشفافية في المعلومات في اتمام الصفقات . و غيرها من المشاكل.

و في نهاية اللقاء تم عرض جميع التجارب السابقة في المحاوله على حل المشاكل العقارية ووضحت أسباب عدم نجاحها ، وتم الاتفاق و التأكيد من قبل المختصين بأن الحل لن يتم إلا من خلال منظومه متكامله من الحزم و القوانين المرتبطه متمثلة بالهيئة العامه للعقار و الأراضي و التي من شأنها دعم و تنظيم القطاع العقاري الكويتي لتحقيق التوازن و المحافظه على النمو الاقتصادي الصحيح و حفظ حقوق كل المواطنين .

المصدر
المحرر
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26 يونيو، 2022
0 9 دقيقة واحدة

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