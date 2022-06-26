اتحاد العقاريين يقدم اقتراح انشاء الهيئة العامة للعقار والأراضي

عقدت بالايام القليلة السابقة الحلقة النقاشية للمختصين في المجال العقاري بدولة الكويت، بناء على تنظيم مجلس ادارة اتحاد العقاريين . بشأن اقتراح انشاء (الهيئة العامة للعقار و الأراضي) حيث تم خلال الحلقة النقاشية استعراض أهم المعضلات و صعوبات هذا القطاع و مدى الخطوره في تفاقمها و تأثيرها على اقتصاد البلد .

ومن ابرز ما ناقشه الاجتماع : القضية الاسكانية ، و مكافحة احتكار الأراضي الفضاء و ضروره تحريرها ، و أيضا عدم وجود أي أسس لتحديد المقابل المادي للأنشطة العقارية ، كما تم الإشاره على شح و قلة الشفافية في المعلومات في اتمام الصفقات . و غيرها من المشاكل.

و في نهاية اللقاء تم عرض جميع التجارب السابقة في المحاوله على حل المشاكل العقارية ووضحت أسباب عدم نجاحها ، وتم الاتفاق و التأكيد من قبل المختصين بأن الحل لن يتم إلا من خلال منظومه متكامله من الحزم و القوانين المرتبطه متمثلة بالهيئة العامه للعقار و الأراضي و التي من شأنها دعم و تنظيم القطاع العقاري الكويتي لتحقيق التوازن و المحافظه على النمو الاقتصادي الصحيح و حفظ حقوق كل المواطنين .