هيئة أسواق المال توافق على مشروع عقد الاندماج بين شركتي “مشاريع الكويت” و”القرين للبتروكيماويات”

هيئة أسواق المال توافق على مشروع عقد الاندماج بين شركتي “مشاريع الكويت” و”القرين للبتروكيماويات”

وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع الاندماج عن طريق الضم بين شركتي (القرين للبتروكيماويات) ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو) على أن تكون الأخيرة هي الشركة الدامجة والأولى هي المدمجة.

وقالت (كيبكو) في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني اليوم الأحد إنه تم تقييم سعر سهمها ب 181 فلسا للسهم الواحد وسهم القرين ب 406 فلوس موضحة أن معدل تبادل الأسهم هو 24ر2 سهم في (كيبكو) مقابل كل سهم واحد في (القرين).

وأضافت أن عملية الاندماج تخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركة الدامجة والمندمجة والتي سيحدد موعدها لاحقا بعد استكمال باقي الإجراءات التنظيمية ذات الصلة والموافقات الرقابية اللازمة للدعوة للجمعيتين العموميتين.

وأسست شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عام 1975 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها 300 مليون دينار (نحو 08ر1 مليار دولار) وتمارس أنشطة تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية كذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها.