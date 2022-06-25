الرئيس المصري وأمير قطر يؤكدان ضرورة تكاتف وتضافر الجهود للتعامل مع ازمات المنطقة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم السبت ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له ان الرئيس السيسي اكد خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد ان هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات وذلك في اطار مصلحة البلدين والشعبين وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة.

ومن جانبه أعرب الشيخ تميم عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر على جميع الصعد الداخلية والاقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث أن الشيخ تميم اشاد في هذا الاطار بالجهود المصرية القائمة لاعادة اعمار قطاع غزة بجانب توافق الرؤى بشأن أهمية العمل على احياء عملية السلام للتوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وبين ان اللقاء تناول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمي فضلا عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الارهاب والفكر المتطرف.

وقال المتحدث انه تم تأكيد أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في اطار استراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة الأمنية.

واضاف ان الشيخ تميم اكد حرص قطر على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة.

وذكر المتحدث ان الجانبين توافقا على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة الى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري خاصة ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية الى مصر في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

ورحب الجانبان بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.