“العقارات المتحدة” تبيع حصتها من “الفنادق الكويتية” بقيمة 3.1 مليون دينار كويتي

أعلنت شركة العقارات المتحدة عن بيع حصتها في رأسمال شركة الفنادق الكويتية إلى مجموعة عملاء إحدى الشركات الاستثمارية غير المدرجة مقابل 180 فلسا للسهم الواحد بصفقة إجمالية بلغت قيمتها 1ر3 مليون دينار كويتي (نحو 1ر10 مليون دولار أمريكي).

وأضافت (العقارات المتحدة) في بيان صحفي اليوم السبت إن الشركة حققت ربحا من هذا البيع بلغ 2ر1 مليون دينار (نحو 9ر3 مليون دولار).

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة مازن حوا قوله إن هذه الصفقة “تاتي انسجاما مع إستراتيجية الشركة نحو إعادة تركيزها على التطوير والاستثمار في مشاريع عقارية تعزز مكانتها كمطور عقاري في الأسواق داخل وخارج البلاد وبما يهدف إلى تعزيز مصلحة المساهمين”.

وأسست (العقارات المتحدة) بمرسوم أميري عام 1973 وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1984 ليبلغ إجمالي أصولها نحو 600 مليون دينار (96ر1 مليار دولار) فيما أسست (الفنادق الكويتية) عام 1962 وتتركز أنشطتها بإقامة مشاريع ضيافة من الدرجة الأولى في الكويت وخارجها عبر مجموعة شركات تابعة ومتخصصة وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1984.