سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم مشيدا سموه رعاه الله بما حققته دولة قطر الشقيقة في عهد سموه من إنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه وافر الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.