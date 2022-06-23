المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، إذ قام البنك المركزي التركي بتعديل الفائدة بالخفض لآخر مرة في ديسمبر الماضي.

هذا وأبقى المركزي على سعر الفائدة على الليرة التركية خلال أسبوع “ريبو” لشهر يونيو عند 14%، وسعر فائدة الاقتراض خلال الليلة الماضية لشهر يونيو عند 12.5%، وسعر فائدة الإقراض التركي أثناء الليلة الماضية خلال يونيو عند 15.5%.

هذه وتتجه البنوك المركزية حول العالم إلى رفع الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد، إذ قاد الفدرالي الأميركي حركة رفع معدلات الفائدة بزيادتها بـ 75 نقطة أساس، ومن ثم تلتها قرارات الرفع من البنوك المركزية حول العالم.