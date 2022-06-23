إحاله 6 عقود للحاسب الآلي في الشؤون إلى النيابة العامة بسبب شبهات إهدار المال العام

صرح عبدالعزيز شعيب – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أنه بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو أن الوزارة قد أحالت عدد من الوقائع ذات الصلة بعدد (6) عقود من العقود الخاصة بالحاسب الآلي بالوزارة الى النيابة العامة لوجود شبهة إهدار بالمال العام.

وقد جاءت إحالة تلك الوقائع الى النيابة بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (9/أ) لسنة 2022 بشأن أعمال ومراجعة عقود الحاسب الآلي بالوزارة والتحقيق فيما جاء بها من ملاحظات في تقارير الجهات الرقابية.

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالعزيز شعيب

وأضاف شعيب ان الوزارة تعاملت بقدر كبير من الحزم والشفافية مع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عقود الحاسب الآلي في الوزارة وشكلت لجنة محايدة من المعنيين في عدة جهات من أصحاب الإختصاص وتعمل على تنفيذ توصيات تلك اللجنة ومنها إحالة بعض الوقائع ذات الصلة بهذه العقود الى النيابة العامة صاحبة الإختصاص للتحقيق والتصرف مع إحاطة ديوان المحاسبة بالإجراءات التي تمت في هذا الشأن وذلك حفاظاً على المال العام والتزاماً بأحكام الدستور والقانون.