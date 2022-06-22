بلدية الكويت: جولات مشتركة لمنع استخدام السراديب كمخازن بمناطق السكن الخاص والاستثماري

أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي في بلدية الكويت فهد الشتيلي تكثيف الجولات التفتيشية والحملات الرقابية في جميع المحافظات على مناطق السكن الخاص والاستثماري لمنع استخدام السراديب كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين.

وقال الشتيلي في بيان صحفي اليوم الاربعاء بعد ترؤسه الاجتماع المشترك مع نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد ومدراء أفرع البلدية بجميع المحافظات ان استخدام السراديب كمخازن تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات في حال استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها.

من جانبه ذكر اللواء فهد وفق البيان أن تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة ستستهدف العقارات في السكن الخاص والاستثماري بعد ما تبين من خلال الرصد والمتابعة لاستخدام السراديب في السكن الخاص والإستثماري في غير الغرض المرخص لها.

وفي ختام الاجتماع دعوا الفرق الرقابية إلى عدم التهاون باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.