بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 24.73 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 73ر24 نقطة ليبلغ مستوى 05ر7217 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر187 مليون سهم عبر 11954 صفقة نقدية بقيمة 8ر56 مليون دينار (نحو 185 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر26 نقطة ليبلغ مستوى 76ر5595 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 47ر0 في المئة عبر تداول 6ر98 مليون سهم من خلال 4956 صفقة نقدية بقيمة 7ر12 مليون دينار (نحو 3ر41 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 53ر24 نقطة ليبلغ مستوى 24ر8005 بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة عبر تداول 9ر88 مليون سهم في 6998 صفقة بقيمة 44 مليون دينار (نحو 3ر143 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 86ر12 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5808 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة عبر تداول 6ر91 مليون سهم من خلال 4182 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 8ر37 مليون دولار).

وكانت شركات (وثاق) و(آبار) و(أرزان) و(التقدم) و(م الأعمال) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(أهلي متحد) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (النخيل) و(كفيك) و(رمال) و(التعمير) و(المشتركة) الأكثر انخفاضا.