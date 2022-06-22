التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى منذ 40 عاماً عند 9.1% في مايو

التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى منذ 40 عاماً عند 9.1% في مايو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما الشهر الماضي ليبلغ 9.1%.

وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني “ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة” في التضخم.

وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7% على أساس شهري في مايو/أيار.

من جانبه، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار، فيما أظهرت البيانات أن التضخم في المملكة المتحدة بلغ 9.1% في مايو/أيار.

وأضاف سوناك: “نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار”.

وتابع: “يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو في الأجل الطويل”.