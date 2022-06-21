عميد شئون الطلبة يستقبل فريق جامعة الكويت للمناظرات

استقبل عميد شؤون الطلبة بالوكالة الدكتور سلمان العنزي وفد فريق طلبة جامعة الكويت للمناظرات الذي غادر البلاد متوجهاً إلى العاصمة إسطنبول؛ للمشاركة في البطولة السادسة لمناظرات الجامعات المقامة من قبل مركز مناظرات قطر في الفترة من 17-22 يونيو 2022م، وتضم هذه البطولة جميع الجامعات الدولية حول العالم.

وأكد د. العنزي أن عمادة شئون الطلبة تحرص دائمًا على تشجيع الطلبة على المشاركة بالأنشطة التي تفيد أبناءنا الطلبة في مختلف المجالات، ومنها دوري المناظرات الذي لاقى – ولله الحمد – صدىً كبيرًا من خلال المشاركات الواسعة من مختلف مؤسسات التعليم العالي والكليات الجامعية.

كما أعرب عن فخره بهذه النخبة من أبناء جامعة الكويت، مثنيًا على مستوى فريق جامعة الكويت الراقي في الحوار والطرح وسرعة البديهة والتمكن من الحجة والإقناع، مشيرًا إلى أنه دليل واضح على القدرات العالية التي يتمتع بها الطلبة من أعضاء الفريق والثقافة العالية في المعلومات.

وأشاد د. العنزي بروح التعاون فيما بين أعضاء الفريق، مؤكدًا اهتمام ودعم الإدارة الجامعية للأنشطة الطلابية التي من شأنها أن تطور مهارات الطلبة وتصقلها وتثري الحصيلة العلمية لديهم؛ لتنتج جيلًا واعيًا وطموحًا.

وأفاد أن فريق جامعة الكويت للمناظرات المشارك في البطولة قد شمل كُلًّا من: الطالب خالد القحطاني من كلية الهندسة، والطالبة مرام الغربة من كلية الطب، إضافة إلى الطالبة رغد الغشام من كلية الطب المساعد.

وقد ترأس وفد الجامعة كل من المشرف العام للمناظرات ومدرب الفريق الدكتورة نوال الكندري، ومشرف الوفد الكابتن عبد الله المطيري.

وفي ختام اللقاء تقدم الدكتور سلمان العنزي بالشكر والتقدير لسعادة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف الرومي لدعمه اللامحدود لفريق الجامعة، وتذليله كل الصعاب والعوائق التي واجهت الوفد المشارك.

اليوم الأول لافتتاحية البطولة السادسة لمناظرات الجامعات والكليات في إسطنبول

وقد شارك وفد فريق جامعة الكويت للمناظرات في اليوم الأول لافتتاح البطولة السادسة لمناظرات الجامعات المقامة في العاصمة إسطنبول من قبل مركز مناظرات قطر في الفترة من 17-22 يونيو 2022م، حيث تضم هذه البطولة جميع الجامعات الدولية حول العالم.

وذكرت المشرف العام لدوري المناظرات د.نوال الكندري أن فريق جامعة الكويت المشارك في البطولة السادسة لمناظرات الجامعات والكليات مكون من 3 طلاّب هم: الطالب خالد القحطاني من كلية الهندسة، والطالبة مرام الغربة من كلية الطب، إضافة إلى الطالبة رغد الغشام من كلية الطب المساعد.

ويترأس وفد الجامعة كل من المشرف العام للمناظرات ومدرب الفريق الدكتورة نوال الكندري ومشرف الوفد الكابتن عبد الله المطيري.

وأضافت د.الكندري أن فريق الجامعة سيتنافس ضد ما يقرب من 90 فريقا على مستوى الجامعات والكليات من 50 دولة من مختلف دول العالم في هذه البطولة، وتجري المنافسات ضمن 3 جولات للوصول إلى التصفيات النصف النهائية، ثم المنافسة الأخيرة للتأهل لتمثيل الكويت في البطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات باللغة العربية.

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