شركة مستشفيات الضمان الصحي تفتتح رابع مراكزها للرعاية الصحية الأولية في منطقة الجهراء

قال رئيس مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحى (ضمان) مطلق الصانع إن افتتاح المركز الرابع للرعاية الصحية الأولية يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق استراتيجية الشركة الرامية إلى خدمة المناطق عالية الكثافة السكانية وتلبية لاحتياجات الرعاية الصحية المتزايدة للسكان.

جاء ذلك في كلمة للصانع في حفل افتتاح شركة (ضمان) مركزها الجديد للرعاية الصحية الأولية في منطقة الجهراء اليوم الثلاثاء ليصبح رابع مركز يتم تشغيله من أصل خمسة مراكز ضمن المرحلة التشغيلية الحالية للشركة.

وقال الصانع ان مراكز الرعاية الصحية عنصر أساسي في خطة (ضمان) التي تسعى الى تأسيس منظومة صحية متكاملة تشمل ثلاث مستشفيات و12 مركزا لتقديم خدمات رعاية صحية أولية وثانوية في جميع محافظات البلاد لخدمة الاستراتيجية الوطنية الصحية في الكويت وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة ثامر عرب في كلمة له ان المركز الجديد يمثل خطوة نجاح جديدة على طريق استكمال المرحلة الحالية من منظومة (ضمان) الصحية وسيتبعها خطوات أخرى خلال العام الحالي حتى الوصول إلى الهدف النهائي.

وأوضح ان الشركة تهدف الى تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها في بناء وإدارة منظومة صحية شاملة ومتكاملة كافة النشاطات والخدمات الطبية من تأمين وعلاج ومتابعة وتوعية الى جانب سعيها الى رفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر الصحة الوقائية من خلال تبني نموذج النظام المتكامل لمنظمة الحفاظ على الصحة (HMO).

وأفاد عرب أنه بعد افتتاح المركز الجديد أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المنطقة الحصول بشكل أسرع على خدمات رعاية صحية متكاملة وعالية المستوى بما في ذلك طب الأسرة والأسنان والأطفال في محافظة الجهراء دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز صحية بعيدة.

وذكر ان المركز الخامس سيفتتح في منطقة الفحاحيل في محافظة الأحمدي في مجمع (يارة) وسيكون اكبر مركز رعاية صحية لشركة ضمان بمساحة تقدر باربعة الاف متر يضم 45 عيادة تخصصية اضافة الى خدمة الاشعة مشيرا الى انه يعد نموذجا جديدا لمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشار الى ان الشركة تعمل حاليا على ايصال التيار الكهربائي لمستشفي الجهراء وهو ثاني أكبر مستشفى بعد مستشفى الأحمدي اذ يقام على مساحة 50 الف متر مربع ويضم خمس ادوار بسعة سريرية تبلغ 330 سريرا و21 غرفة عناية مركزة و14 غرفة عمليات ومختبر بمساحة 1800 متر مربع وصيدلية بمساحة 1900 متر مربع.

من ناحيته قال رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأمة الدكتور صالح المطيري في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح ان مشروع ضمان جزء من تطوير المنظومة الصحية اذ ان توزيع الموارد المالية سيتم بصورة افضل الى جانب تقديم الخدمات الصحية المنشودة.

ودعا الحكومة الجديدة الى ان يكون احد اهدافها تطوير النظام الصحي ودعم هذا المشروع وتذليل كافة العقبات لإفتتاح جميع المراكز الصحية طبقا لخطة الشركة.

بدوره قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في تصريح مماثل ان افتتاح المركز الجديد اضافة نوعية جديدة للمنظومة الصحية بشقيها الحكومي والخاص مشيرا الى ان تأسيس شركة ضمان يهدف الى تقديم الرعاية الصحية الأولية والثانوية لشريحة مهمة في الكويت وسيقوم بدور كبير في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

وأضاف ان هذا المشروع سينعكس ايجابا على جودة تقديم الرعاية الصحية للمواطن والمقيم لافتا الى التنسيق المستمر والمثمر بين وزارة الصحة والشركة من حيث دراسة نسب الانجاز والشريحة المستهدفة التي ستتمتع بالرعاية الصحية.

وثمن السند الدور الذي يقوم به القائمون على (ضمان) في انجاز وافتتاح مراكز الرعاية الصحية الأولية في حولي والفروانية والضجيج وحاليا بالجهراء بما يشكل نقلة نوعية في تاريخ الشركة والمنظومة الصحية بشكل عام.

يذكر ان المركز الصحي الجديد في منطقة الجهراء سيبدأ باستقبال المراجعين من المواطنين والمقيمين في محافظة الجهراء وتبلغ مساحة المركز نحو 2095 مترا مربعا ويضم 8 عيادات لطب العائلة و3 عيادات أسنان و3 عيادات أطفال و3 غرف معالجة و3 غرف ملاحظة ومختبر وصيدلية.

وتعد شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) مؤسسة الرعاية الصحية الاولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بناء على الرغبة الأميرية السامية ضمن خطة التنمية الوطنية ورؤية (كويت جديدة 2035).

وتتولى ضمان تأسيس منظومة صحية متكاملة تشمل برامج التأمين الصحي وإنشاء وتشغيل شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لتغطي جميع مناطق الكويت مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية لتحقيق التنمية المستدامة في الرعاية الصحية والاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي بناء على أفضل المعايير العالمية.