جامعة الكويت: بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر الخميس

أعلنت جامعة الكويت عن بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر- اختبار القدرات الرابع يوم الخميس المقبل الموافق 23 يونيو في الـ 11 صباحا لغاية يوم الخميس الموافق 30 يونيو الساعة 12 ظهراً.

ودعت الجامعة جميع طلبة الثانوية الراغبين في تقديم إختبارات القدرات الأكاديمية من الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة إلى التسجيل من خلال الصفحة: https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm.