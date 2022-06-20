جامعة الكويت

جامعة الكويت: بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر الخميس

20 يونيو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت جامعة الكويت عن بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر- اختبار القدرات الرابع يوم الخميس المقبل الموافق 23 يونيو في الـ 11 صباحا لغاية يوم الخميس الموافق 30 يونيو الساعة 12 ظهراً.

ودعت الجامعة جميع طلبة الثانوية الراغبين في تقديم إختبارات القدرات الأكاديمية من الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة إلى التسجيل من خلال الصفحة: https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm.

المصدر
المحرر
الوسوم
20 يونيو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

جامعة الكويت: كلية طب الأسنان شاركت بوفد الاعتماد الأكاديمي في الرياض

20 يونيو، 2022

جامعة الكويت: كلية الهندسة والبترول تنظم حفل تكريم طلبة قائمة العميد الشرفية

16 يونيو، 2022

“التربية”: ما يثار عن مسار اختبارات الثانوية العامة كلام مرسل وعار من الصحة

16 يونيو، 2022

مدير جامعة الكويت يستقبل سفير جمهورية أرمينيا

16 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى