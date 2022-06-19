الأركان العامة للجيش الكويتي

رئاسة الأركان العامة للجيش تعمتد ترقية 2500 عسكري من ضباط الصف والأفراد

19 يونيو، 2022
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تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية والتي تعكس مدى ما يتمتع به منتسبو الجيش الكويتي من مكانة، وما يحظون به من رعاية واهتمام مباشر من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش بأنها وبناءً على تعلميات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ومتابعة سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح قامت باعتماد كشوف الترقية لضباط الصف والأفراد والتي شملت 2500 عسكري من مختلف الرتب وذلك استكمالاً منها لحركة الترقيات التي تم اعتمادها للضباط.

المصدر
المحرر
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19 يونيو، 2022
0 49 أقل من دقيقة

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