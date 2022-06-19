قمة مصرية أردنية بحرينية في شرم الشيخ

أعلنت الرئاسة المصرية الأحد، عقد قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، لدعم التعاون الثنائي بين الدول الثلاث، وتعزيز جهود العمل العربي المشترك.

ورحب القادة الثلاث بالقمة المرتقبة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، منتصف يوليو، بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، والولايات المتحدة الأميركية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية.

“شراكة استراتيجية”

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان صحافي، إن “المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة، ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث، والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الساحتين الإقليمية والدولية وتحديات المنطقة”.

وأكد القادة “عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة”.

وعبّر الرئيس المصري عن “التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي”، وشدد على تطلعه إلى تعزيز التعاون وجهود العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

من جانبهما، أشاد ملكا الأردن والبحرين بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على “الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم”.

وجاء في بيان الرئاسة: “أن هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً”.

وكان الديوان الملكي في الأردن، أعلن في وقت سابق، الأحد، توجّه الملك عبد الله الثاني يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، إلى شرم الشيخ، للقاء الرئيس المصري، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقوم بزيارة رسمية إلى المملكة يومي 15 و16 يوليو المقبل، وبيّن أن جدول الزيارة يتضمن حضور الرئيس الأميركي قمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك الأردن والرئيس المصري، ورئيس الحكومة العراقية.