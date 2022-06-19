وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تبدأ تجهيز وإعداد مزرعة العلاج بالعمل لتأهيل المتعافين من الإدمان

19 يونيو، 2022
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدء التجهيز والإعداد لتنفيذ مشروع مزرعة العلاج بالعمل الخاص بعلاج المدمنين بعد أن حددت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أرضا بمساحة 20 ألف متر مربع لذلك.

وقال مدير إدارة التأهيل والتقويم في (الأوقاف) الدكتور ناصر العجمي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن المشروع يشتمل على المحميات الزراعية وأحواض إنتاج الأسماك والمسطحات الخضراء المجهزة دعما لتحقيق أهدافه وغاياته.

وأوضح العجمي أن المشروع هو برنامج علاجي عالمي يخدم فئة المتعافين من الإدمان من خلال برنامج العلاج بالعمل بالتعاون مع اخصائيين نفسيين واجتماعيين لتقويم السلوك الإنساني.

وذكر أن ذلك يتمثل في توفير بيوت زراعية محمية يقضي فيها النزيل وقته بطريقة منظمة ومبرمجة يحقق فيها أهدافا تدريجية محددة وفق خطة العلاج من خلال البرنامج المعد لهم لضمان استمرارية التعافي من الإدمان.

وكانت وزارة الأوقاف وهيئة الزراعة وقعتا بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ خطة المشروع أواخر العام الماضي.

المصدر
كونا
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19 يونيو، 2022
0 30 دقيقة واحدة

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