وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يتسلم الرسالة من سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى البلاد

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين

19 يونيو، 2022
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ واف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم لحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية لسعودية الشقيقة تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين لبلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال ستقباله صباح اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى البلاد سمو لأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

المصدر
كونا
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19 يونيو، 2022
0 29 أقل من دقيقة

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