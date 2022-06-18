بدء اعتصام الدواوين للمطالبة بعدم تعطيل الدستور

بين اعتصام نيابي داخل مجلس الأمة بلغ يومه السادس وندوات في دواوين النواب المعتصمين في الدوائر الخمس انطلقت أمس في ديوان النائب حسن جوهر لا يزال المشهد السياسي يعيش حالاً من الارتباك والترقب، فيما جدد المعتصمون التأكيد على استمرار التحرك وتمسكهم بالمطالب، مجددين المطالبة بعدم تعطيل الدستور وتطبيق المادة 102، بتكليف رئيس وزراء جديد أو حل مجلس الأمة.

وأعلن النائب الدكتور حسن جوهر بدء اعتصام الدواوين في ديوانه، تضامناً مع النواب المعتصمين في مجلس الأمة، «انتصاراً للدستور وأحكامه، والعمل بالقواعد الدستورية، ورفضاً لوجود حكومة مستقيلة منزوعة الثقة، لا تؤتمن على إدارة شؤون الدولة بميزانية ضخمة للعام المقبل دون مراقبة أو محاسبة وتعطيل أعمال المجلس التشريعية التي تتضمن الكثير من الإصلاحات في الاقتصاد والصحة والتعليم والإسكان والتوظيف وغيرها من مرافق الحياة».

ودعا إلى المشاركة في اعتصامات الدواوين بالقول: «نحن معكم في البوم الكويتي الأصيل صفاً واحداً، حتى تتحقق هذه المطالب، للحفاظ على الوثيقة الدستورية، حتى لا نكرر التساؤل الذي يكرره الجميع، (احنا وين رايحين؟)».