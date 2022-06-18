ليفربول يوافق على بيع ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ مقابل 42 مليون دولار

وافق ليفربول على بيع لاعبه السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ في صفقة بلغت 42 مليون دولار، أقل من المبلغ الذي طلبه النادي الإنجليزي، الذي اشترط الحصول على 51.8 مليون دولار (42.5 مليون جنيه إسترليني)، وذلك بعد أن رفض ليفربول عرضين سابقين من بايرن ميونخ للحصول على المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، والذي تبقى له عام واحد من عقده في ملعب الأنفيلد.

تفاصيل الصفقة

سيدفع بايرن ميونيخ 33.5 مليون دولار (27.5 مليون جنيه إسترليني) إضافة إلى 6 ملايين دولار (5 ملايين جنيه إسترليني) أخرى بناءً على عدد المباريات التي سيلعبها اللاعب مع النادي البافاري، كما سيدفع بايرن ميونخ نحو 3 ملايين دولار أخرى (2.5 مليون جنيه إسترليني) أخرى بناءً على الإنجازات الفردية والجماعية للاعب.

يتجاوز مبلغ الصفقة ما دفعه ليفربول مقابل انضمام ماني، وهو 37.8 مليون دولار (31 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى نحو 3 ملايين دولار أخرى (2.5 مليون جنيه إسترليني) إضافية.

إنجازات ماني في ليفربول

شكّل ساديو ماني، منذ توقيعه لليفربول في عام 2016، أحد أهم لاعبي الفريق على مدى المواسم الستة الماضية. إذ سجّل 120 هدفًا وساهم بفاعلية في فوز النادي بستّ بطولات ومنها فوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وغيرها.

ويضعه سجله من الأهداف مع ليفربول، البالغ 120 هدفًا، في المركز 14 على لائحة أكبر هدافي الريدز.