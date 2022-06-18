الإمارات تقيم المزاد الثاني لسندات خزينة اتحادية بقيمة 408 مليون دولار

ستقيم وزارة المالية الإماراتية مزاداً ثانياً لسندات خزينة اتحادية يوم الاثنين 20 يونيو/حزيران، بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

تبلغ قيمة الإصدار 408.43 مليون دولار (1.5 مليار درهم) موزعة على شريحتين:

واحدة لأجل عامين قيمتها 204.22 مليون دولار (750 مليون درهم)،

وأخرى لأجل 3 أعوام قيمتها 204.22 مليون دولار (750 مليون درهم).

أفادت الوزارة: “سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية”.

المزاد الأول

شهد المزاد الأول لبرنامج سندات الخزانة المقومة بالدرهم الإماراتي إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، بإصدار إجمالي قدره 408.43 مليون دولار (1.5 مليار درهم) مقسم إلى شريحتين – لمدة سنتين وثلاث سنوات – وسعر كوبون ثابت عند 3.01% و3.24% على التوالي.

ستواصل الإمارات تنفيذ خطتها لإصدار سندات محلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة. ستكون سندات الخزانة مقومة بالدرهم الإماراتي لتطوير سوق ديون السندات المحلية، والهدف في النهاية هو تطوير منحنى العائد على المدى المتوسط، بشرائح من سنتين وثلاث سنوات، ومن حيث المبدأ خمس سنوات أيضًا، بينما سيتم إصدار شرائح العشر سنوات في وقت لاحق.