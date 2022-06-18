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إيران: تحطم مقاتلة حربية من طراز “اف 14” بمحافظة اصفهان دون خسائر بشرية

18 يونيو، 2022
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أعلن الجيش الإيراني اليوم السبت تحطم مقاتلة حربية من طراز (اف 14) بمحافظة أصفهان (وسط) ونجاة الطيار ومساعده عبر القفز بالمظلة.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن بيان للجيش الإيراني ان الطيار ومساعده تمكنا من الهبوط بالمظلة بعد أن تعرضت طائرتهما الى عطل فني داخل القاعدة الجوية الثانية بأصفهان.

وأشار البيان إلى ان الطيار ومساعده اللذان أصيبا بجروح طفيفة تم نقلهما الى أحد المستشفيات بالمدينة لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن هذه الحادثة الثالثة من نوعها خلال الأشهر الأخيرة حيث تحطمت قبلها مقاتلة حربية من طراز (أف 7) في 24 شهر مايو الماضي باصفهان وأخرى من طراز (أف 5) في شهر فبراير من العام الجاري بمدينة تبريز (شمال غرب).

المصدر
كونا
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18 يونيو، 2022
0 29 أقل من دقيقة

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