الجارالله: ارتداء الكمام في الحل والترحال يعزز سلامتك والآخرين

قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا الدكتور خالد الجارالله أن تعزيز الأمن الصحي والغذائي والوقائي في ظل الجائحة، والصراعات والتنافس الدولي يتطلب تكاتف مجتمعي وحكمة في التدبير ورشد بالقرار وتغليب للصالح العام، لافتا الى ان الخلاف يقوض الجهود ويستنزف الطاقات والموارد والفرص.

ونصح الدكتور الجارالله بالحرص على العادات الوقائية ومنها لبس الكمامه خاصه لمن يعاني من أعراض تنفسية، وعند مخالطة كبار السن والمرضي، ومن لديه نية السفر ومتطلب فحص المسحه PCR قبل المغادرة لبعض الدول واداء الحج، مؤكدا ان ارتداء الكمامة في الحل والترحال يعزز سلامتك والآخرين.