جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع بقطاع غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عدة مواقع بقطاع غزة أدى الى حدوث اضرار جسيمة دون ان يبلغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا) ان “طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة ثم قصفته طائرة حربية إسرائيلية بأربعة صواريخ ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه دون وقوع إصابات”.

وأضافت ان طائرة حربية إسرائيلية استهدفت موقع (ملكة) شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بصاروخين وألحقت فيه دمارا الى جانب تضرر ممتلكات ومنازل الفلسطينيين نتيجة قصف مواقع في بلدة (بيت حانون) شمال القطاع.

ومن جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال افخاي ادرعي في بيان صحفى “ان المقاتلات الحربية قامت بقصف اهداف عسكرية وورشات لإنتاج وسائل قتالية داخل موقع عسكري بالإضافة الى ثلاث نقاط عسكرية أخرى تابعة لحماس في القطاع ردا على إطلاق صاروخ تم اعتراضه في منطقة (عسقلان)”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف امس الجمعة أراضا زراعية عقب سقوط منطادا تجسسيا شمال (بيت حانون) في حين يدعي ان قصفه اليوم جاء بدعوى ردا على اعتراضه لصاروخ اطلق من قطاع غزة نحو (عسقلان).

ولم يعلن أي فصيل عسكري فلسطيني مسؤوليته عن اطلاق قذائف صاروخية تجاه إسرائيل فيما اعتبرت حركة (حماس) ان القصف “هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة (جنين)”.