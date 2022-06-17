بايدن يقول إن لا علم له بمكان تواجد الأميركيين المفقودين في أوكرانيا

بايدن يقول إن لا علم له بمكان تواجد الأميركيين المفقودين في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إنه لا يعلم أين يتواجد الأميركيون الثلاثة الذين أفادت تقارير بفقدان أثرهم في أوكرانيا حيث تطوّعوا للقتال في مواجهة الغزو الروسي.

وفي تصريحات أدلى بها لصحافيين في البيت الأبيض حضّ بايدن الأميركيين على عدم السفر إلى البلد الغارق في الحرب منذ بدء الغزو الروسي.

وقال بايدن “لقد تم إطلاعي على الأمر. لا نعلم أين يتواجدون” مضيفا “يجب ألا يذهب الأميركيون إلى أوكرانيا”.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية فُقد أثر ثلاثة أميركيين يعتقد أنهم من ضمن مجموعة غالبيتهم من المحاربين القدامى الذين انضموا إلى متطوعين أجانب آخرين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الروسية يتم تداول صورة للأميركيين المفقودين يبدوان فيها موثوقي الأيدي وقابعين في مؤخر شاحنة.

وكشف أعضاء في الكونغرس وأفراد من عائلتي ألكسندر دريك وأندي هوين الأربعاء أن الاتصال مع العسكريين الأميركيين السابقين فقد الأسبوع الماضي أثناء قتالهما إلى جانب القوات الأوكرانية قرب الحدود الروسية.

أما الأميركي الثالث فقد أشير إلى أنه ضابط سابق في مشاة البحرية الأميركية خبرته تتخطى عشرين عاما. ووردت آخر معلومات بشأنه في نهاية نيسان/أبريل، وفق ما صرّحت زوجته لشبكة “سي.ان.ان” الاخبارية الأميركية.

وفي التاسع من حزيران/يونيو قضت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا بـ”إعدام البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون، المتهمين بالمشاركة في القتال كمرتزقة”، بعدما أُسروا في منطقة ماريوبول، وفق الروس.

والخميس قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس “تترتب التزامات على الروس، فأفراد القوات المسلحة الأوكرانية – بما في ذلك المتطوعون الذين قد يكونون متحدرين من دول ثالثة ومدمجين في القوات المسلحة – يجب أن يُعاملوا كأسرى حرب وفقًا لاتفاقات جنيف”.

لكن البيت الأبيض يبدو إلى الآن متريثا في التعاطي علنا مع قضية الأميركيين المفقودين في أوكرانيا والذين يمكن أن يتحوّل مصيرهم إلى قضية شائكة في الأزمة الدائرة مع روسيا.

والخميس قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الحكومة “لا يمكنها التعليق على هذه التقارير” لكنها “تبذل جهدا كبيرا لمعرفة مكان تواجدهم”، مبدية تضامن الإدارة مع عائلاتهم.