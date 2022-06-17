جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أراضي زراعية شمال قطاع غزة

استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أراضي زراعية قرب بلدة (بيت حانون) شمال قطاع غزة بدون ورود أي معلومات عن وجود إصابات بين الفلسطينيين.

وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاستهداف جاء عقب سقوط منطاد تجسسي تابع لجيش الاحتلال كان مثبتا في أجواء بلدة (بيت حانون) الحدودية شمال القطاع”.

من جهته قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح صحفي “إن منطادا للمراقبة تابعا لقوات الجيش سقط داخل حدود غزة الشمالية في حين تم تفعيل صافرات الانذار بالقرب من معبر بيت حانون (ايرز) شمال القطاع بعد اطلاق نيران تحذيرية من قبل قوات الجيش”.

ونشرت وسائل الاعلام الفلسطينية المحلية صورا تظهر المنطاد الإسرائيلي ويحيطه مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بعد سقوطه.