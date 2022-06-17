الرئيس القيرغيزي يشيد بدور دولة الكويت في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية في بلاده

الرئيس القيرغيزي يشيد بدور دولة الكويت في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية في بلاده

أشاد رئيس جمهورية قرغيزيا صدر جباروف بدور دولة الكويت على مختلف المستويات الرسمية والأهلية في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية في بلاده.

جاء ذلك حسبما نقل المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية الدكتور نبيل العون في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة خلال لقائه مع الرئيس جباروف في العاصمة القيرغيزية بشكيك.

وقال العون إن البحث خلال اللقاء تناول التعاون المشترك في الجانب الخيري والإنساني خصوصا أن لدى جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية مشاريع عديدة في قرغيزيا تشمل المستشفيات والمراكز الطبية وسقيا الماء والمساجد والمشاريع التنموية.

وأشار إلى أن جمعية السلام تبحث إنشاء مدينة متكاملة للأيتام والأرامل هناك تشمل المدارس والمراكز الطبية وخدمات عدة في الفترة المقبلة.

يذكر أن جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية أشهرت في مارس 2016 وهي جمعية إنسانية خيرية تنموية تأهيلية عالمية متميزة تساهم في رفع وتمكين معاناة المجتمعات المستهدفة من خلال مشاريع وبرامج إنسانية خيرية وشراكات استراتيجية عالمية وكفاءات بشرية متخصصة.