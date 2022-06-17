مدير عام جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية الكويتية الدكتور نبيل العون ورئيس جمهورية قرغيزيا صدر جباروف

الرئيس القيرغيزي يشيد بدور دولة الكويت في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية في بلاده

17 يونيو، 2022
0 56 دقيقة واحدة

أشاد رئيس جمهورية قرغيزيا صدر جباروف بدور دولة الكويت على مختلف المستويات الرسمية والأهلية في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية في بلاده.

جاء ذلك حسبما نقل المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية الدكتور نبيل العون في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة خلال لقائه مع الرئيس جباروف في العاصمة القيرغيزية بشكيك.

وقال العون إن البحث خلال اللقاء تناول التعاون المشترك في الجانب الخيري والإنساني خصوصا أن لدى جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية مشاريع عديدة في قرغيزيا تشمل المستشفيات والمراكز الطبية وسقيا الماء والمساجد والمشاريع التنموية.

وأشار إلى أن جمعية السلام تبحث إنشاء مدينة متكاملة للأيتام والأرامل هناك تشمل المدارس والمراكز الطبية وخدمات عدة في الفترة المقبلة.

يذكر أن جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية أشهرت في مارس 2016 وهي جمعية إنسانية خيرية تنموية تأهيلية عالمية متميزة تساهم في رفع وتمكين معاناة المجتمعات المستهدفة من خلال مشاريع وبرامج إنسانية خيرية وشراكات استراتيجية عالمية وكفاءات بشرية متخصصة.

المصدر
كونا
17 يونيو، 2022
0 56 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الراي الصحيفة الأولى في الكويت وفق دراسة إبسوس 2021

17 يونيو، 2022

الداخلية: ضبط 18 شخصا من الحنسية الأسيوية يمارسون القمار

17 يونيو، 2022

السفيرة التركية كويتاك: الكويت فاعل مهم في استقرار المنطقة وعلاقتنا معها “نموذجية”

17 يونيو، 2022

سفارة الكويت لدى بلجيكا تهيب بالمواطنين اتباع التعليمات نظرا لاضراب العاملين في قطاع النقل العام البلجيكي

17 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى