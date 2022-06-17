المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

الاتحاد الاوروبي يقدم ورقة استراتيجية جديدة لعلاقته بمجلس التعاون الخليجي

17 يونيو، 2022
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يعتزم المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تقديم ورقة استراتيجية جديدة لعلاقة الاتحاد بمجلس التعاون الخليجي وذلك خلال الاجتماع الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ الاثنين المقبل.

وصرح مسؤول كبير في الاتحاد رفض الكشف عن هويته في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بأنه من المتوقع أن يصدر وزراء الكتلة المكونة من 27 دولة استنتاجات بشأن الورقة الاستراتيجية بعد المناقشات.

وكان الاتحاد الاوروبي كشف في 18 مايو الماضي عن شراكة استراتيجية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وقال المسؤول “ان دول مجلس التعاون الخليجي مزود طاقة مهم لأوروبا وستكون أيضا رائدة في مجال الطاقة المتجددة”.

واشار الى انه من المقرر تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات منها الطاقة والتحول الأخضر وتغير المناخ بالاضافة الى التجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الاقليمي والأمن العالمي والتحديات الإنسانية والإنمائية.

كما اشار الى انه من المتوقع أن يطلق الجانبان مشاريع مشتركة خلال الأشهر المقبلة في عدد من المجالات مشددا على أن الأمن البحري يعد قضية أساسية في هذا التعاون.

يذكر ان مجلس التعاون الخليجي يضم في عضويته كلا من البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

المصدر
كونا
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17 يونيو، 2022
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