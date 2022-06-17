سفارة الكويت لدى بلجيكا تهيب بالمواطنين اتباع التعليمات نظرا لاضراب العاملين في قطاع النقل العام البلجيكي

سفارة الكويت لدى بلجيكا تهيب بالمواطنين اتباع التعليمات نظرا لاضراب العاملين في قطاع النقل العام البلجيكي

اهابت سفارة دولة الكويت لدى بلجيكا اليوم الجمعة بالمواطنين المسافرين عبر مطار بروكسل الدولي الاثنين المقبل (20 يونيو الجاري) بضرورة اتباع التعليمات نظرا للمعلومات الصادرة من وسائل الاعلام البلجيكية عن اضراب العاملين في قطاعات النقل العام.

ودعت السفارة في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) المواطنين الموجودين في بلجيكا الى ضرورة الوصول الى مطار بروكسل قبل الموعد المقرر للاقلاع بوقت كاف وذلك لانهاء اجراءات السفر بالاضافة الى الاتصال على شركة الطيران الناقلة والتواصل معها والتأكد من حالة الرحلة والالتزام بالتعليمات.

وأوضحت السفارة ان وسائل الاعلام البلجيكية اعلنت عن اضراب العاملين في قطاعات النقل العام في بلجيكا بالاضافة الى اعلان شركة الطيران البلجيكية الغاء نصف رحلاتها من مطار بروكسل الدولي بسبب اضراب العاملين في المطار.

واكدت السفارة انها على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة الضرورية اللازمة للمواطنين من خلال التواصل على ارقام الطوارئ التالية:

00320477775801

0032026477950 .