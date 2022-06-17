سفارة دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا

سفارة الكويت لدى بلجيكا تهيب بالمواطنين اتباع التعليمات نظرا لاضراب العاملين في قطاع النقل العام البلجيكي

17 يونيو، 2022
0 7 دقيقة واحدة

اهابت سفارة دولة الكويت لدى بلجيكا اليوم الجمعة بالمواطنين المسافرين عبر مطار بروكسل الدولي الاثنين المقبل (20 يونيو الجاري) بضرورة اتباع التعليمات نظرا للمعلومات الصادرة من وسائل الاعلام البلجيكية عن اضراب العاملين في قطاعات النقل العام.

ودعت السفارة في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) المواطنين الموجودين في بلجيكا الى ضرورة الوصول الى مطار بروكسل قبل الموعد المقرر للاقلاع بوقت كاف وذلك لانهاء اجراءات السفر بالاضافة الى الاتصال على شركة الطيران الناقلة والتواصل معها والتأكد من حالة الرحلة والالتزام بالتعليمات.

وأوضحت السفارة ان وسائل الاعلام البلجيكية اعلنت عن اضراب العاملين في قطاعات النقل العام في بلجيكا بالاضافة الى اعلان شركة الطيران البلجيكية الغاء نصف رحلاتها من مطار بروكسل الدولي بسبب اضراب العاملين في المطار.

واكدت السفارة انها على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة الضرورية اللازمة للمواطنين من خلال التواصل على ارقام الطوارئ التالية:

00320477775801

0032026477950 .

المصدر
كونا
الوسوم
17 يونيو، 2022
0 7 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير المالية الكويتي يعلن انتهاء إجراءات صدور قانون منحة الـ3 آلاف دينار لأصحاب المعاشات التقاعدية

16 يونيو، 2022

وزير العدل الكويتي يشيد بالتعاون مع مصر في مجال العدل والقضاء

16 يونيو، 2022

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني للاطمئنان على صحة سموه

16 يونيو، 2022

هيئة الغذاء توصي بحظر استيراد لحوم الطيور والمجترات من بعض الدول والمناطق

16 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى