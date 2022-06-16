وزير المالية الكويتي يعلن انتهاء إجراءات صدور قانون منحة الـ3 آلاف دينار لأصحاب المعاشات التقاعدية

أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اليوم الخميس انتهاء إجراءات صدور القانون الخاص بمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم البالغة ثلاثة آلاف دينار كويتي (نحو 9.78 آلاف دولار أمريكي) وزيادة المعاشات التقاعدية.

وقال الوزير الرشيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم اعتماد القانون الذي جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم.

وأوضح أن موعد صرف المنحة سيكون الأسبوع المقبل وذلك بعد التنسيق مع البنوك على إجراءات الصرف.

وتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة السياسية على سرعة اعتماد القانون وحسن اهتمامها وعظيم رعايتها لهذه المبادرة التي أدخلت السرور على قلوب المتقاعدين.

وثمن الجهود المستمرة لجميع العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خدمة المتقاعدين.

ووافق مجلس الأمة الكويتي أمس الأول في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.

ويشمل مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار كويتي فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 اغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا (نحو 65 دولارا) شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 اغسطس 2022 بواقع 30 دينارا (نحو 100 دولارا) شهريا.