وزير العدل الكويتي يشيد بالتعاون مع مصر في مجال العدل والقضاء

وزير العدل الكويتي يشيد بالتعاون مع مصر في مجال العدل والقضاء

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي المستشار جمال الجلاوي اليوم الخميس أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء مشيدا بالتعاون الثناني الكويتي المصري في هذا المجال.

وشدد الوزير الجلاوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه وزير العدل المصري المستشار عمر مروان على ضرورة التعاون كذلك في مجال تبادل المعلومات باعتباره عنصرا هاما في مجال مكافحة الارهاب.

وقال ان اللقاء يأتي في اطار تعزيز العلاقات في المجال القضائي مع الجانب المصري وتوثيقها فضلا عن التباحث في المزيد من التعاون في هذا المجال.

واشار في هذا الصدد الى الاتفاقيات الراسخة التي تجمع الجانبين منذ سبعينات القرن الماضي.

ومن جانبه رحب وزير العدل المصري بالوزير الجلاوي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر معربا عن محبته لدولة الكويت “بصفة شخصية قبل الرسمية”.

وأكد مروان اهمية التعاون مع الكويت في الجانب القضائي “وفي كل ما تطلبه من مجالات التعاون”.

وحول اتفاقيات جديدة مع دولة الكويت في المجال القضائي اشار الى ان هناك اتفاقية جديدة في مجال القانون الدولي والانساني من المنتظر ان يتم انجازها.

وشهد اللقاء تقديم عرض مصور لانجازات وزارة العدل المصرية متضمنا التحول الرقمي والالكتروني في المحاكم المصرية وكذلك في تعديل منظومة واجرءات التقاضي فضلا عن تقديم الدروع التذكارية.

حضر اللقاء وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي والقائم باعمال سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الوزير مفوض اسامة العبيد.

وكان الوزير الجلاوي اكد امس الاربعاء أهمية دراسة تعزيز اوجه التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي لاسيما في اطار مكافحة الارهاب ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب وذلك لدى ترؤسه أعمال الاجتماع ال(69) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.