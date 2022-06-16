جامعة الكويت: كلية الهندسة والبترول تنظم حفل تكريم طلبة قائمة العميد الشرفية

تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكتور أسامة العمير، نظمت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت حفلَ تكريمٍ لطلبة قائمة العميد الشرفية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بحضور العمداء المساعدين ورؤساء الأقسام العلمية والإداريين.

وبهذه المناسبة ذكر مساعد العميد للشئون الطلابية بكلية الهندسة والبترول الدكتور بدر البصيري أن مكتب العميد المساعد كعادته يقيم في كل فصل دراسي حفلَ تكريمٍ لطلبة الكلية الفائقين، مبيناً أن عدد الطلبة الفائقين لهذا الفصل بلغ 93 طالبًا وطالبة للفصل الدراسي الأول 2022/2021، لافتاً إلى أن هذا الشرف يُمنح للطالب المجتاز أكثر من 15 وحدة دراسية بمعدل 3.5 من أصل 4 نقاط.

وبيّن د. البصيري أن هؤلاء الطلبة المتفوقين هم الثروة الحقيقية التي يمتلكها الوطن، والذين ترجو لهم الكلية المزيد من التفوق والنجاح والاستمرار في دراساتهم العليا للارتقاء بخطط الدولة وإنجاحها.

وتوجه د. البصيري بالشكر إلى جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة والعاملين بكلية الهندسة والبترول لما بذلوه طوال العام الدراسي من جهود فعّالة في سبيل تهيئة أجواء أكاديمية متميزة على الرغم من المصاعب التي صاحبت بداية عودة الدراسة الحضورية بالكلية مع تطبيق الاشتراطات الصحية، كما توجه بالشكر إلى أولياء الأمور لما بذلوه من جهد وتضحيات في مساعدة أبنائهم للوصول لهذه المرتبة المشرفة.

وبدورها قالت الطالبة المتفوقة من قسم الهندسة المدنية نوال الفارس “أساتذتنا ومعلمينا الأفاضل، لا ننسى بهذه المناسبة فضلكم ودوركم العظيم في وصولنا إلى هذه المرحلة من التفوق والنجاح ولكم الفضل في رفع المعنويات؛ فمنكم تعلمنا أن للنجاح قيمة، ومنكم تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل والجد والاجتهاد بالدراسة”.

وفي الختام قام مساعد العميد للشئون الطلابية د. بدر البصيري ورؤساء الأقسام العلمية بتكريم الفائقين متمنين لهم التوفيق والسداد.

من التكريم من الحضور من التكريم