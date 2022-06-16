تطبيق عدسات

تطبيق عدسات الرائد في الشرق الأوسط

16 يونيو، 2022
0 6 دقيقة واحدة

مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال مستلزمات العيون، اجتمع المؤسسون معًا لتشكيل الشركة في عام 2017 بهدف توفير تطبيق عبر الإنترنت لشراء عدسات طبية ملونة وشفافة في مكان واحد

انطلق تطبيق عدسات الرائد في الشرق الأوسط ليلبي جميع احتياجات العناية بالعيون، بما في ذلك العدسات اللاصقة والوصفات الطبية ومنتجات العناية بالعيون من العلامات التجارية العالمية الرائدة.

نجاح عدسات ينبع من ثروة من الخبرة في صناعة العدسات اللاصقة التي جلبها مؤسسو الشركة إلى الأعمال التجارية.

ما يميز تطبيق عدسات هو توفير عدسات لاصقة من أكثر من 50 شركة وأكثر من 500 صنف بالإضافة الى منتجات تجميلية وعناية بالبشرة

فيما يتعلق بمواكبة أحدث صيحات الموضة، ذكر الدكتور قعدان أن لديهم علاقات تجارية قوية، ويتلقون باستمرار تعليقات من العملاء والسوق، من أجل تخزين أفضل المنتجات وأكثرها شيوعًا لتلبية احتياجات عملائهم.

الدكتور عمر قعدان
المصدر
المحرر
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16 يونيو، 2022
0 6 دقيقة واحدة

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