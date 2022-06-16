سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي اطمأن خلاله على صحة سموه

16 يونيو، 2022
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تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة سموه -حفظه الله- متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لفخامته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب العراقي الشقيق كل رفعة وازدهار.

المصدر
الدستور
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16 يونيو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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