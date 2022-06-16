سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي اطمأن خلاله على صحة سموه

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي اطمأن خلاله على صحة سموه

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة سموه -حفظه الله- متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لفخامته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب العراقي الشقيق كل رفعة وازدهار.