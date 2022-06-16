سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اطمأن خلاله على صحة سموه

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اطمأن خلاله على صحة سموه

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه حفظه الله متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لفخامته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب اليمني الشقيق كل رفعة وازدهار.