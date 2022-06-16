سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اطمأن خلاله على صحة سموه

16 يونيو، 2022
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تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه حفظه الله متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لفخامته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب اليمني الشقيق كل رفعة وازدهار.

المصدر
كونا
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16 يونيو، 2022
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