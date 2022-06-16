بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 13.13 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 13.13 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 13ر13 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7413 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر245 مليون سهم عبر 12488 صفقة نقدية بقيمة 8ر98 مليون دينار كويتي (نحو 6ر355 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 07ر7 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5761 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة عبر تداول 8ر94 مليون سهم من خلال 4860 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار (نحو 17ر42 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر21 نقطة ليبلغ مستوى 04ر8218 بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة عبر تداول 3ر150 مليون سهم في 7628 صفقة بقيمة 15ر87 مليون دينار (نحو 7ر313 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر26 نقطة ليبلغ مستوى 96ر6003 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة عبر تداول 4ر85 مليون سهم من خلال 3971 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار (نحو 8ر37 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(تمدين أ) و(أسس) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (فنادق) و(وثاق) و(امتيازات) و(السورية) الأكثر انخفاضا.