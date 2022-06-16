الفلكي الكويتي عادل السعدون

الفلكي السعدون: فصل الصيف وفق المواسم الفلكية يدخل 21 الجاري

16 يونيو، 2022
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قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن فصل الصيف حسب المواسم الفلكية يدخل في 21 يونيو الجاري ويحدث الثبات الشمسي الصيفي (الانقلاب الصيفي) وتكون الشمس بأعلى ارتفاع لها خلال السنة متعامدة على مدار السرطان الواقع على دائرة عرض 5ر23 شمال خط الاستواء الأرضي.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن المدن الواقعة على ذلك العرض تكون فيها الشمس بالسمت (فوق الرأس) تماما وينعدم الظل فيها عدة أيام ثم تنزل الشمس تدريجيا يوميا لتتعامد على خط الاستواء في 21 سبتمبر المقبل (الاعتدال الخريفي).

وأوضح أنه في الكويت سيكون أقصى ارتفاع للشمس 84 درجة فوق الأفق ويكون الظل في أدنى حالاته وقت الزوال (وقت الظهر) وسيكون النهار في أطول أوقاته خلال السنة إذ يبلغ طول النهار 14 ساعة وثلاث دقائق وطول الليل سيكون في أقصر حالاته تسع ساعات و57 دقيقة.

وذكر أنه في العادة حرارة الجو تبدأ الارتفاع في الفترة التالية لانصراف الشمس حتى قالت العرب (لا حر إلا حر بعد الانصراف ولا برد الا برد بعد الانصراف) ويقصد بانصراف الشمس في الصيف الفترة التي تلي أقصى ارتفاع لها وقت الانقلاب الصيفي في 22 يونيو وتبدأ بالنزول التدريجي بعد ذلك.

وأشار السعدون إلى أن حر الانصراف يحدث في منتصف يوليو عند موسم الجوزاء الأولى والثانية حيث تبلغ الحرارة في اعلى درجاتها.

المصدر
كونا
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16 يونيو، 2022
0 22 دقيقة واحدة

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